Водителя «семёрки» госпитализировали после аварии в Куньинском районе

11:00, 04 июля 2026, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей произошло в Куньинском районе, пишет канал «Псковская сводка» в MAX.

Авария произошла у деревни Каменное. Столкнулись внедорожник Нива 2121, а также легковые автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

В результате аварии 25-летний водитель «семёрки» оказался зажат в салоне искорёженного автомобиля.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент. С его помощью потерпевшего удалось извлечь из заблокированного автомобиля, после чего бригада скорой помощи доставила его в лечебное учреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции, спасатели ПСО и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.