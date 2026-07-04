Ребёнок и взрослый пострадали в массовом ДТП в Пскове

11:13, 04 июля 2026, ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх транспортных средств произошло в ночь на 4 июля на улице Юбилейной, 22б в Пскове, пишет канал «Псковская сводка» в MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX













По предварительным данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулём Golf, допустил наезд на автомобиль «Таврия», который от удара столкнулся с машинами Haval и Volkswagen.

Вследствие произошедшего пострадал водитель Golf. Для его извлечения и транспортировки в медицинское учреждение привлекалась бригада медицины катастроф. Находившегося в салоне Volkswagen ребёнка медики осмотрели на месте аварии.

К ликвидации последствий аварии привлечены пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время выясняются детали и обстоятельства случившегося.