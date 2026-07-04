Более 200 человек пострадали от действий мошенников в Псковской области за полгода

13:21, 04 июля 2026, ПАИ

За период с января по июнь 2026 года в Псковской области от действий мошенников пострадали 236 человек, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В сводках за первое полугодие зафиксировано пять основных видов мошеннических схем. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей подозреваемых и привлечение их к ответственности.

Сотрудники полиции призвали псковичей быть осторожнее и сохранять бдительность, особенно при общении с незнакомыми людьми. «Если вам поступил подозрительный звонок, сообщение или предложение, а также если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам 102 или 112», – обратились сотрудники ведомства к псковичам.