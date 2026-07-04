Более 150 млн рублей лишились за полгода жители Псковской области из-за мошенников

15:21, 04 июля 2026, ПАИ

Более 159,78 млн рублей потеряли жители Псковской области из-за действий мошенников в период с января по июнь 2026 года. Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, от действий мошенников пострадали 236 человек.

Больше всего средств лишились жители Пскова – 79,3 млн рублей. Жители Великих Лук отдали мошенникам 38,7 млн рублей. Доверившиеся злоумышленникам жители Псковского района потеряли 10,8 млн рублей. Эти три муниципалитета стали наиболее пострадавшими в регионе.

Наиболее распространённые схемы мошенничества: перевод денежных средств на «безопасный счёт» – 141 случай, мошенничество при покупке товаров в интернете – 44 случая, предложения о дополнительном заработке – 33 случая, «освобождение» от ответственности – 15 случаев и неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях – 2 случая. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление и привлечение виновных лиц к ответственности.