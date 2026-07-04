Выставка гобеленов семьи Яновых открылась в Музее истории Печор

17:05, 04 июля 2026, ПАИ

Выставка уникальных работ мастеров гобелена Надежды, Владимира и Дарьи Яновых открылась 3 июля в Музее истории города Печоры. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Печорская правда».

С наследием творческого трио посетителей познакомила руководитель творческого объединения «Союз лужских художников» Ольга Белодедова.

Она рассказала, что Владимир Янов познакомился с будущей супругой Надеждой в 1960 году во время обучения в художественно-промышленном училище им. Мухиной: Надежда училась оформлению тканей, Владимир — на конструктора мебели. После окончания училища они попали в Горький (Нижний Новгород), в конструкторское бюро по проектированию судов на подводных крыльях, где оформляли интерьеры судов.

«Их творческие изыскания были впечатляющие, они получали дипломы выставок, награды иностранных государств и однажды удостоились даже премии профильного министерства ГДР», — рассказала Белодедова.

Художников заметили, их работами украшали институты, театры и аэропорт в Нижнем Новгороде. Сохранились две масштабные работы, одна из них — «Город Луга» размером 60 квадратных метров. Сейчас Ольга Белодедова ищет возможность разместить эту работу, но это непросто из-за её монументального размера. За 50 лет творческая семья достигла виртуозного мастерства, в чём можно убедиться на выставке, отметили в редакции газеты.

Тематика работ разная, но все они, по словам организаторов, впечатляют тонкой философско-психологической проработкой замысла и соответствующей цветовой гаммой. Выставка будет работать до конца августа.