Июльские выходные в Пскове: мероприятия ко Дню семьи, любви и верности и не только

23:46, 03 июля 2026, ПАИ

В ближайшие выходные, 4 и 5 июля, в Пскове пройдёт серия мероприятий – горожан приглашают провести время с семьёй, познакомиться с историей города и поддержать местных мастеров. Подробности глава Пскова Борис Елкин сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Так, в субботу, 12:00, в библиотеке имени Василёва (площадь Ленина, 3) состоится лекция, посвящённая «Сказанию об Ольге». А в воскресенье в той же библиотеке в 12:00 приглашают всех желающих принять участие в акции ко Дню семьи, любви и верности.

Любителям необычных находок и изделий ручной работы стоит заглянуть на блошиный рынок в Доме Беклешова (Георгиевская, 4): он будет работать в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00. Гости смогут присмотреть винтажные вещи и познакомиться с творчеством псковских мастеров.

Для поклонников активного отдыха подготовлена краеведческая пробежка вдоль стен Окольного города. Старт – от памятника «Пушкин и крестьянка» в воскресенье в 14:00.