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Культура

В Псковском драмтеатре состоялся дебют нового артиста

В Псковском театре драмы имени Пушкина состоялся дебют нового артиста Григория Бессонова. Как сообщили ПАИ в театре, 3 июля он впервые исполнил роль Сурина в спектакле Юрия Печенежского «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина.

Фото из группы театра

В театре поздравили Григория с первой встречей со зрителем и успешным вводом. В июле актёра также можно будет увидеть в спектаклях «Зойкина квартира» и «Фламенко», а сегодня, 4 июля, в театре снова идёт «Пиковая дама» с его участием.

Григорий Бессонов – выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры, ученик заслуженного артиста России Николая Поздеева. После окончания института в 2020 году работал в Кировском областном драматическом театре (2020–2021) и Кировском театре юного зрителя «Театр на Спасской» (2021–2026), где исполнил около 30 ролей.

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