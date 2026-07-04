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Культура

Время начала «Мастерской художника» в Пскове перенесли

Время начала тематической площадки «Мастерская художника», запланированной на 4 июля в Пскове, перенесено. Мероприятие начнётся в 12:00, тогда как ранее сообщалось о начале в 11:00, рассказали ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: ПГМЦ

Тематическая площадка начнёт работу в Довмонтовом городе (улица Кремль, 4). Участники смогут узнать о натуральных красках эпохи Средних веков и Нового времени, попробовать самостоятельно изготовить такую краску и почувствовать себя иллюстратором прошлого. Участие бесплатное.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробности можно узнать в группе «Молодёжный центр Псков» в соцсети «ВКонтакте».

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