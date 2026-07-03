Областной конкурс видеоработ «Киностарт» проходит в Пскове

09:04, 03 июля 2026, ПАИ

Жители Псковской области могут подать заявки на участие в конкурсе короткометражного кино «Киностарт». Мероприятие проводится в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота». Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Конкурс разделён на два направления. В первом, «Свободное творчество», принимаются игровые фильмы хронометражем до 15 минут, документальные ленты до 25 минут, а также работы в свободных жанрах – клипы, ролики, репортажи – длительностью до 7 минут. В рамках этого направления жюри присуждает дополнительные призы, в том числе за лучший сценарий, мужскую и женскую роль, операторскую работу, монтаж и звук.

Второе направление, «Снимаем кино за 14 дней», предполагает создание фильма на тему, которая будет объявлена 6 июля. С этого момента у участников будет ровно две недели на съёмку и монтаж. Хронометраж готовой работы не должен превышать 10 минут. Победитель в этой категории получит специальную награду на церемонии закрытия кинофестиваля «Западные ворота».

Заявки принимаются через форму до 20 июля.

Участие бесплатное. Победители во всех номинациях получат памятные призы и грамоты.

В рамках программы конкурса с 6 по 22 июля для авторов пройдёт очный образовательный кинолекторий с мастер-классами от кураторов фестиваля и действующих специалистов индустрии. Подробности появятся позже.

Информация о конкурсе и кинолектории будет опубликована в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».