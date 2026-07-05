В Острове нашли мужчину рядом с разбитым скутером

00:38, 05 июля 2026, ПАИ

В Острове у клуба «Арена» прохожие обнаружили мужчину рядом с разбитым скутером, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX















Прибывшие на место медики оказывают пострадавшему помощь, решается вопрос о его госпитализации.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте находятся пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.