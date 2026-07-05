В Острове нашли мужчину рядом с разбитым скутером
В Острове у клуба «Арена» прохожие обнаружили мужчину рядом с разбитым скутером, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Прибывшие на место медики оказывают пострадавшему помощь, решается вопрос о его госпитализации.
По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте находятся пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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