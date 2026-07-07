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Занятия робототехникой пользуются особым спросом в псковской гимназии №29 – директор

Робототехника пользуется особым спросом у учеников гимназии № 29 города Пскова. Об этом сообщила директор гимназии Елена Синёва в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове во вторник, 7 июля.

Фото: Андрей Степанов. Изображение носит иллюстративный характер

По словам руководителя, занятия по робототехнике посещают дети со второго по девятый класс – в школе есть занятия от начального до повышенного уровня сложности. На первом этапе ребята собирают конструкторы типа Lego, а затем учатся их программировать. Гимназия уже участвует в соревнованиях разного уровня.

«Мы и в Пскове участвуем, и сотрудничаем с нашим городским «Кванториумом», участвуя в их соревнованиях. И в Печоры уже выезжали, и в Санкт-Петербург планируем съездить. То есть это направление, конечно, у ребят наиболее востребовано. Есть цифровые лаборатории по физике, химии и биологии. И вот там мои коллеги работают точечно с детьми, потому что есть такие дети, которые заточены и увлечены этими предметами», – рассказала Елена Синёва.

Она отметила, что ребята разрабатывают проекты и представляют их на различных конференциях и конкурсах. «Например, одна из последних конференций очень для нас успешная. Это «Шаг в науку. Юниоры Псковщины» – областная конференция, где у нас есть и призёры, и победители», – поделилась директор гимназии.

Направление работает в рамках проекта «Школьный кванториум». Детский технопарк приступил к работе в псковской гимназии № 29 в 2023 году. Площадка была создана в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Кванториум» призван обеспечить углублённое изучение естественно-научных предметов, формирование критического и креативного мышления, а также развитие у школьников современных компетенций и навыков, в том числе математической, информационной грамотности.

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