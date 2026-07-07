Назначен новый заместитель начальника псковского УФСИН

16:39, 07 июля 2026, ПАИ

Полковник внутренней службы Владимир Михайлов назначен заместителем начальника УФСИН России по Псковской области. Он будет курировать вопросы охраны и цифровой трансформации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Владимир Михайлов родился в 1976 году в Псковском районе. Он окончил Псковский юридический институт ФСИН России в 2010 году по специальности «юриспруденция».

В 1996 году Владимир Михайлов поступил на службу в ИК-4 села Серёдка на должность младшего инспектора взвода по охране исправительно-трудовой колонии отдельной роты охраны УИН УВД Псковской области. В 1997 году, надев курсантские погоны, поступил в Самарскую специальную среднюю школу Минюста России, после окончания которой вновь вернулся в ИК-4 в подразделение охраны.

С 2005 по 2008 год являлся начальником отдела охраны ИК-4, а с 2008 года до настоящего времени занимал должность заместителя начальника учреждения. Имеет ведомственные награды.