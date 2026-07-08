20 тысяч семей в Псковской области получают господдержку от СФР

12:35, 08 июля 2026, ПАИ

20 тысяч семей в Псковской области получают государственную поддержку от регионального отделения Социального фонда России. С начала года на эти цели отделение направило более четырёх миллиардов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Псковичам сегодня предоставляется целый комплекс мер – от единовременных пособий при рождении ребёнка до материнского капитала и новых ежегодных выплат.

«Мы делаем всё, чтобы родителям было удобно при оформлении мер поддержки: достаточно подать одно заявление – через «Госуслуги», клиентскую службу отделения или МФЦ. Остальное – наша работа», – подчеркнул управляющий отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Он отметил, что специалисты СФР сами запрашивают и проверяют сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия. «Так мы экономим время семей и гарантируем, что ни одно обращение за выплатой не останется без внимания», – добавил Дмитрий Яковлев.

Подробную информацию о льготах можно получить на сайте Социального фонда России или по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).