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Первая смена для интеллектуально одарённых детей завершилась в лагере «Стремительный»

Первая смена для интеллектуально одарённых детей «Лидер» завершилась в лагере «Стремительный», сообщили ПАИ в министерстве образования Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

На протяжении нескольких недель 80 молодых людей со всего региона обучались по химико-биологическому, физико-математическому, агротехнологическому и эколого-географическому направлениям. Со школьниками работали более 20 ведущих преподавателей из разных вузов страны.

«Вы у нас первопроходцы – это первая подобная смена. Я уверен, что за эти несколько недель вы наверняка открыли что-то новое для себя, посмотрели на предметы с другой стороны, и это, безусловно, стало возможно благодаря нашим замечательным партнёрам и преподавателям университетов. Я абсолютно уверен, что мы будем повторять такую практику и дальше. А самое главное, что эта смена станет началом плотного сотрудничества и с вузами, и с теми, кто действительно может привнести новое в ваше образование», – обратился к молодёжи министр образования Псковской области Александр Сорокин.

Он также вручил представителям Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного университета, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии благодарственные письма министерства образования региона.

«Эта смена доставила мне такое количество впечатлений, которые не принесло практически ни одно мероприятие в моей жизни. Я уверен, что именно эта смена даст мне в будущем импульс, чтобы стать первоклассным специалистом в сфере деятельности, к которой я хочу стремиться. Я бы хотел, чтобы смена развивалась и дальше: эта задумка как огонёк, который позволяет ребятам показать, что мы можем стать специалистами в своей области», – поделился Никита Попов.

Елизавета Чепель подчеркнула, что особенно интересно было пообщаться с преподавателями вузов и узнать на их лекциях много нового.

Для Анны Нассар эта смена стала первым лагерным опытом и принесла много положительных эмоций, а также помогла понять, какое естественно-научное направление ей больше нравится.

Отметим, смену организовало региональное министерство образования и учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».

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