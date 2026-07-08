Пользователи MАХ смогут запускать до пяти публичных и закрытых каналов
Мессенджер MAX начал тестировать функцию создания собственных каналов для всех пользователей. Ранее такая возможность была доступна только популярным авторам, которые уже имели аудиторию на других площадках. Как сообщили в пресс-службе сервиса, после запуска новой функции один пользователь сможет создать до пяти публичных или закрытых каналов.
Пока возможность создания каналов готовят для устройств на базе Android. В дальнейшем функция станет доступна в десктопной версии приложения и в браузере.
Чтобы создать канал, пользователю нужно будет открыть раздел «Чаты», нажать кнопку «+» и выбрать пункт «Создать канал». После этого необходимо добавить изображение, название и описание.
Изначально новый канал будет иметь статус закрытого. При необходимости в настройках его можно будет сделать публичным – для этого потребуется выбрать никнейм и цифровой ID. Если у пользователя ещё нет такого идентификатора, его можно будет получить в процессе настройки.