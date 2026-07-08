Пользователи MАХ смогут запускать до пяти публичных и закрытых каналов

13:10, 08 июля 2026, ПАИ

Мессенджер MAX начал тестировать функцию создания собственных каналов для всех пользователей. Ранее такая возможность была доступна только популярным авторам, которые уже имели аудиторию на других площадках. Как сообщили в пресс-службе сервиса, после запуска новой функции один пользователь сможет создать до пяти публичных или закрытых каналов.

Пока возможность создания каналов готовят для устройств на базе Android. В дальнейшем функция станет доступна в десктопной версии приложения и в браузере.

Чтобы создать канал, пользователю нужно будет открыть раздел «Чаты», нажать кнопку «+» и выбрать пункт «Создать канал». После этого необходимо добавить изображение, название и описание.

Изначально новый канал будет иметь статус закрытого. При необходимости в настройках его можно будет сделать публичным – для этого потребуется выбрать никнейм и цифровой ID. Если у пользователя ещё нет такого идентификатора, его можно будет получить в процессе настройки.