В России расширили список стратегически значимых лекарств
Правительство РФ добавило 149 наименований в перечень стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств, отметили в кабмине.
В числе препаратов, производство которых должно быть организовано на территории России, – альбумин человека, дифтерийный и столбнячный антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин и другие.
Препараты из списка обладают приоритетом при госзакупках.