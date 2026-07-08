В России расширили список стратегически значимых лекарств

12:56, 08 июля 2026, ПАИ

Правительство РФ добавило 149 наименований в перечень стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств, отметили в кабмине.

В числе препаратов, производство которых должно быть организовано на территории России, – альбумин человека, дифтерийный и столбнячный антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин и другие.

Препараты из списка обладают приоритетом при госзакупках.