Директор конного клуба «Возрождение» Ирина Черезова станет гостьей программы «Среда обитания»

13:24, 08 июля 2026, ПАИ

Директор конного клуба «Возрождение» Ирина Черезова станет гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июля, в 14:00.

С чего началась история «Возрождения» и как конный клуб изменился за эти годы? Какими видами конного спорта сегодня занимаются воспитанники? Есть ли какие-то ограничения для занятий конным спортом? Часто ли проводятся соревнования? Какими достижениями своих учеников гордится клуб? Сколько сегодня у «Возрождения» лошадей? Как и кто может отправиться на конную прогулку? Каждая ли лошадь подходит для фотосессии?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».