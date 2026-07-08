Обучение переливанию крови прошло в Псковской областной больнице

12:52, 08 июля 2026, ПАИ

Практическая учёба для медперсонала, посвящённая правилам клинического исследования компонентов крови в отделениях, а также отработке определения группы крови прошла в Псковской областной клинической больнице. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Перед персоналом больницы выступили главный врач станции переливания крови Любовь Малыхина и заведующая отделом лабораторной диагностики Нина Канчикова.

Спикеры разобрали правила определения группы крови непосредственно в отделениях, алгоритмы проведения проб на совместимость, стандарты безопасности при переливании компонентов крови, документальное оформление каждой трансфузии.

Также они рассказали о редких клинических случаях, которые встречаются нечасто, но помнить о которых обязан каждый медик.