Участников СВО и их семьи пригласили на мероприятия «Музейной недели» в Пушкинском заповеднике

13:32, 08 июля 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» традиционно будет участвовать в весенней всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры РФ.

«В рамках нынешней акции, — сообщили ПАИ в музее-заповеднике, — наши сотрудники подготовили и проведут для гостей специальные экскурсии по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское», по «Пушкинской деревне» и «Музею-мельнице в деревне Бугрово» (всё — по 12 июля включительно).

Гостей также ждут на интерактивном просветительном занятии «Делу время, потехе час» в рамках музейной программы «И труд, и собственность, и время земледельца».

С особым чувством участников СВО и членов их семей приглашают на события, запланированные в «Михайловском» к годовщине освобождения посёлка от немецко-фашистских захватчиков: на арт-экскурсии Михаила Драгунова «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» (11 и 12 июля) и на «Солдатский привал. «Споёмте, друзья!» (11 июля).

Кроме того, в программу летней «Музейной недели» в Пушкинском заповеднике включили концерт «Я помню чудное мгновенье...» в господском доме Тригорского (11 июля).

Бесплатные билеты, уточнили в музее, можно получить в кассах учреждения. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы об их родстве с бойцом.

«Напомним, что участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках акции «Музейная неделя», имеют право на бесплатное посещение всех объектов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», а также наших интерактивных и культурно-образовательных программ», — особо подчеркнули в заповеднике.