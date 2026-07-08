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Общество

26 семейных пар в Пскове наградили медалями за 50-летний брак

Церемония вручения медалей «За любовь и верность» семейным парам прошла в Городском культурном центре Пскова сегодня, 8 июля. Награды получили 40 супружеских пар (26 пар прожили в браке 50 лет и более, 14 – от 25 до 49 лет), передаёт корреспондент ПАИ.

  • Награждение медалями за 50-летний брак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Награждение медалями за 50-летний брак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Награждение медалями за 50-летний брак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Награждение медалями за 50-летний брак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Награждение медалями за 50-летний брак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Награждение медалями за 50-летний брак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Награждение медалями за 50-летний брак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Награждение медалями за 50-летний брак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Награждение медалями за 50-летний брак
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева поздравила собравшихся с праздником и отметила, что семья – это опора и поддержка, источник тепла и заботы, место, где рождается любовь и крепнут традиции. Она подчеркнула, что сегодня чествуют пары, которые своим примером показывают: настоящая любовь и верность способны выдержать испытание временем и обстоятельствами.

Министр назвала медаль «За любовь и верность» символом признания жизненного пути, преданности друг другу и семьям и выразила благодарность за вклад в укрепление института семьи, терпение, заботу и любовь. «Пусть ваш союз будет крепким, а дом – полным радости и взаимопонимания. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет совместной жизни, пусть любовь и верность всегда будут вашими верными спутниками! С праздником вас, дорогие наши семьи!» – отметила она.

Также к присутствующим обратился глава Пскова Борис Елкин. «На протяжении долгого времени вы доказывали и верность, и любовь, и в любую трудную минуту вы всё равно были вместе. А если были какие-то трудности, вы их преодолевали вместе. Это, конечно, хороший пример для подрастающего поколения, что можно любовь и верность проносить через такие продолжительные периоды. Хочется вам пожелать, чтобы эти периоды были ещё больше, чтобы родные, конечно же, это ценили, и самое главное, чтобы родные этому примеру следовали», – сказал глава города.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в своём выступлении отметил, что жизнь невозможно пройти без испытаний, и пожелал супругам проходить их плечом к плечу, рука об руку, понимая и поддерживая друг друга. Он обратил внимание на то, что такой светлый, добрый, хороший праздник вновь вернулся в нашу историю на этом этапе развития общества, и пожелал семьям здоровья, удачи и реализации всех намеченных планов.

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен ко Дню памяти русских православных святых Петра и Февронии Муромских.

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