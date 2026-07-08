Более 600 сертификатов на маткапитал выдали в Псковской области с начала года

12:05, 08 июля 2026, ПАИ

Более 615 сертификатов на материнский капитал выдали в Псковской области в 2026 году, сообщили ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

С 1 февраля 2026 года в Псковской области действуют новые размеры материнского капитала. На первого ребёнка сумма сертификата составляет 728 921,9 рубля. При рождении второго ребёнка предусмотрена доплата в размере 234 321,27 рубля. Если семья не получала капитал на первого, то при рождении второго сумма составит 963 243,17 рубля.

Средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет, товары для реабилитации детей-инвалидов или накопительную пенсию родителей.

В отделении СФР отметили, что наиболее популярным способом использования капитала остаётся улучшение жилищных условий – покупка или строительство жилья, погашение ипотеки. Однако родители всё чаще выбирают и другие варианты, например образование детей.