Алгоритм действий при обнаружении брошенного автомобиля во дворе напомнили псковичам

12:44, 08 июля 2026, ПАИ

Порядок выявления и перемещения брошенных автомобилей во дворах устанавливается на региональном уровне, однако существует общий алгоритм действий для граждан. Информацию опубликовали на платформе «Госуслуги Дом».

Брошенные транспортные средства могут занимать парковочные места, мешать проезду спецтехники и использованию придомовой территории.

В первую очередь рекомендуется попытаться определить владельца автомобиля и связаться с ним через домовой чат – возможно, вопрос удастся решить без обращения в органы власти.

Если это не помогло, следует подать письменное заявление в местную администрацию с указанием адреса, марки, цвета и государственного регистрационного номера автомобиля (при наличии), приложив фотографии.

Уполномоченный орган проведёт проверку и примет решение в соответствии с региональным порядком.

В случае когда автомобиль размещён с нарушением правил дорожного движения, например на тротуаре или детской площадке, нужно обратиться в подразделение Госавтоинспекции. Если вопрос не удаётся решить административным путём, можно обратиться за юридической консультацией для выбора дальнейшего способа защиты своих прав.

Для оперативного решения вопросов с соседями предлагается скачать приложение «Госуслуги Дом» и вступить в официальный домовой чат в MAX.