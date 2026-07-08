Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт предупредил о трёх вопросах, с помощью которых мошенники могут записать голос жертвы

Мошенники всё чаще используют технологии искусственного интеллекта для создания новых схем обмана, а одним из инструментов может стать запись голоса человека. Об этом рассказал эксперт в области технологий Эктор Чавес, пишет «Российская газета».

Фото: ПАИ

По его словам, если человек отвечает на звонок с неизвестного номера, ему не стоит сразу соглашаться или отвечать утвердительно на вопросы вроде «Вы собственник?», «У вас есть минутка поговорить?» или «Вы меня слышите?».

Как отметил эксперт, такие вопросы могут быть специально сформулированы так, чтобы получить короткий ответ «да» и записать голос собеседника. В дальнейшем, по его словам, эта запись может использоваться для попыток авторизации мошеннических операций или взаимодействия с голосовыми системами.

Чавес подчеркнул, что с развитием искусственного интеллекта подобные схемы могут становиться более сложными. Вместо утвердительного ответа он советует уточнить, кто звонит и по какому вопросу, либо спросить, чем можно помочь.

По мнению эксперта, такой подход позволяет проверить собеседника: автоматизированные системы и боты могут не распознать неожиданный ответ и завершить разговор.

Специалисты по кибербезопасности также рекомендуют не сообщать незнакомым людям персональные данные, коды из СМС и информацию о банковских операциях, даже если звонящий представляется сотрудником организации.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июля 2026

Как проверить ВИЧ-статус: советы Роспотребнадзора
08 июля 2026

Суд в Псковской области отказался признать мёртвым скрывающегося от следствия мужчину
08 июля 2026

Эксперт: Конным спортом можно заниматься в любом возрасте
08 июля 2026

Борис Елкин: Уборка Пскова продолжается в полном объёме, несмотря на дождь
08 июля 2026

Что нужно знать перед занятиями конным спортом: рекомендации эксперта
08 июля 2026

Опубликована программа фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах»
08 июля 2026

Сенатор Мельникова поздравила псковичей с Днём семьи, любви и верности
08 июля 2026

Игорь Иванов: Счастливая семья – залог успешного и созидательного труда

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...