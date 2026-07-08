Эксперт предупредил о трёх вопросах, с помощью которых мошенники могут записать голос жертвы

12:42, 08 июля 2026, ПАИ

Мошенники всё чаще используют технологии искусственного интеллекта для создания новых схем обмана, а одним из инструментов может стать запись голоса человека. Об этом рассказал эксперт в области технологий Эктор Чавес, пишет «Российская газета».

По его словам, если человек отвечает на звонок с неизвестного номера, ему не стоит сразу соглашаться или отвечать утвердительно на вопросы вроде «Вы собственник?», «У вас есть минутка поговорить?» или «Вы меня слышите?».

Как отметил эксперт, такие вопросы могут быть специально сформулированы так, чтобы получить короткий ответ «да» и записать голос собеседника. В дальнейшем, по его словам, эта запись может использоваться для попыток авторизации мошеннических операций или взаимодействия с голосовыми системами.

Чавес подчеркнул, что с развитием искусственного интеллекта подобные схемы могут становиться более сложными. Вместо утвердительного ответа он советует уточнить, кто звонит и по какому вопросу, либо спросить, чем можно помочь.

По мнению эксперта, такой подход позволяет проверить собеседника: автоматизированные системы и боты могут не распознать неожиданный ответ и завершить разговор.

Специалисты по кибербезопасности также рекомендуют не сообщать незнакомым людям персональные данные, коды из СМС и информацию о банковских операциях, даже если звонящий представляется сотрудником организации.