601 мама в Псковской области получила пособие по беременности и родам

12:14, 08 июля 2026, ПАИ

601 женщина в Псковской области получила пособие по беременности и родам с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Это пособие назначается работающим женщинам и рассчитывается исходя из их среднего заработка, отметили в СФР.

«Мы делаем всё, чтобы родителям было удобно при оформлении мер поддержки: достаточно подать одно заявление – через «Госуслуги», клиентскую службу отделения или МФЦ. Остальное – наша работа», – отметил управляющий отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте Социального фонда России или по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).