Михаил Ведерников поздравил псковские семьи с Днём семьи, любви и верности

12:09, 08 июля 2026, ПАИ

8 июля в Псковской области отмечается День семьи, любви и верности, а с этого года – также День многодетной семьи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Глава региона напомнил, что в Псковской области проживает более девяти тысяч многодетных семей, в которых воспитывается свыше 32 тысяч детей. «Дорогие родители, именно вы своим примером прививаете детям трудолюбие, честность, порядочность, уважение к старшим и любовь к родной земле. Вы сохраняете духовные и семейные традиции, передаёте их новым поколениям. Ваш ежедневный труд, забота и ответственность заслуживают самых искренних слов благодарности», – отметил Михаил Ведерников.

Укрепление института семьи, защита материнства и детства – безусловный приоритет государства, подчеркнул губернатор. При поддержке президента России реализуется масштабный национальный проект «Семья». В его рамках продолжается работа по всесторонней поддержке родителей и детей – от финансовых выплат и льгот до создания современных условий для образования, отдыха, воспитания и развития подрастающего поколения, подчеркнул глава региона.

«От всей души желаю каждой семье на Псковской земле крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть в ваших домах всегда живут любовь, взаимное доверие, забота и согласие. С праздником!» – обратился к псковичам Михаил Ведерников.