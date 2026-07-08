Игорь Руденя: Большие и дружные семьи – основа сильного государства

12:20, 08 июля 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил жителей регионов СЗФО с Днём семьи, любви и верности. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

Праздник отмечается в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, чей жизненный путь стал примером истинной любви и верности, напомнил Игорь Руденя.

«Большие и дружные семьи – основа сильного государства, и очень важно, чтобы в нашем округе, в нашей стране число таких семей постоянно росло», – отметил он.

В своём поздравлении полпред подчеркнул, что для каждого человека семья – это родные и близкие люди, поддержка в важных жизненных решениях и умение разделять трудности, тепло родного дома и традиции, передающиеся из поколения в поколение.

«Особые слова поздравлений в этот день – семьям участников специальной военной операции. Родителям, воспитавшим достойных сынов Отечества, жёнам и детям, чьи мужья и отцы защищают Россию от нацизма, проявляя отвагу и героизм», – отметил полпред.

Игорь Руденя напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина реализуется комплекс мер семейной поддержки. В Северо-Западном федеральном округе сегодня насчитывается более 190 тысяч многодетных семей, на которые равняются молодые люди, создающие семьи или готовящиеся к этому шагу.