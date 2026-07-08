Паломническая служба «Вольный странник» приглашает посетить Талабские острова

12:13, 08 июля 2026, ПАИ

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает посетить Талабские острова 12 июля, в праздник апостолов Петра и Павла. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Экскурсия пройдёт «в компании единомышленников и православного экскурсовода». Паломников ждёт праздничная служба в храме Святых Апостолов Петра и Павла на острове Верхний, беседы и погружение в историю Псковского края, красоты озера и островных храмов.

Продолжительность поездки: 7 часов. Отправление: 7:30 из Пскова от площади Ленина, 1. Контактные телефоны: +7 (921) 703-03-33, +7 (921) 000-70-33.