Псковский театр драмы представил афишу на сентябрь

12:16, 08 июля 2026, ПАИ

121-й творческий сезон Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина откроет 18 сентября, а неделей раньше выступит в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

С 11 по 14 сентября Псковский театр драмы проведёт гастроли в Москве, где покажет два спектакля репертуара на Новой сцене Мастерской Петра Фоменко: дважды будет сыгран «Ревизор» Петра Шерешевского и трижды «Морфий» Антона Федорова.

В Пскове театр откроет двери для зрителей 18 сентября. Состоится спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам произведений Пушкина. Отметим, спектакль Гульназ Балпеисовой с успехом прошёл в столице в июне этого года. Как и трагическая буффонада Сергея Потапова по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира» (её на большой сцене Псковского театра драмы можно будет увидеть 22 сентября).

Главную премьеру юбилейного 2026 года – спектакль по роману Вениамина Каверина «Два капитана» – труппа сыграет 24 сентября. История любви Кати Татариновой и Сани Григорьева, сочинённая нашим земляком и воплощённая на сцене молодыми артистами труппы, нашла отклик у разных поколений псковских зрителей.

В сентябре у зрителей будет возможность увидеть музыкальную премьеру 120-го сезона – вечер песен российского кино «Где-то на белом свете…» в постановке Дмитрия Месхиева: 23 сентября – первую серию, 29 сентября – вторую. По многочисленным просьбам зрителей художественный руководитель Псковской драмы продолжил цикл музыкальных вечеров в камерных пространствах театра, на этот раз посвятив программу советскому и российскому кинематографу.

В музыкальной афише также: «Фламенко» 19 сентября, «Гимн любви» 26 сентября и «Постой, паровоз!» 27 сентября.

Жанр комедии в первой афише сезона будет представлен спектаклем «Влюблённые» (26 сентября) по пьесе итальянского классика Карло Гольдони. В главных ролях – две обладательницы Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова и Дарья Чураева.

Визитную карточку театра – спектакль Антона Федорова «Морфий» (за роль в нём Наталья Петрова и получила «Золотую маску») – можно увидеть на домашней сцене 30 сентября.

В репертуаре малой сцены – «Бовари» по роману Гюстава Флобера (19, 23 сентября) и пушкинская «Метель» (27, 29 сентября); в Новом зале –— «Говорит Москва» Юлии Поспеловой (26 сентября) и «Посвящается Я…» Иосифа Бродского (27 сентября).

«Маленький театр», где играются спектакли для малышей от 2 до 6 лет, будет работать в выходные дни 19 и 20 сентября, 26 и 27 сентября.

Скоро Псковский театр драмы опубликует афишу октября и добавит в репертуарную сетку запланированные на своей сцене гастрольные показы.

Напоминаем, юбилейный, 120-й сезон в Псковском театре драмы продолжается до 26 июля. Ознакомиться с репертуаром июля и сентября можно на официальном сайте театра.

Театральная касса будет закрыта с 30 июля по 26 августа, а затем вернётся к ежедневному режиму работы с 11:00 до 19:00.