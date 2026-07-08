Высокий уровень глюкозы оказался связан с ускоренным старением мозга

12:29, 08 июля 2026, ПАИ

Повышенный уровень глюкозы в крови может быть связан с ускоренным старением мозга и повышенным риском неврологических заболеваний. К такому выводу пришли учёные, проанализировавшие данные британского биобанка UK Biobank. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В рамках работы исследователи изучили МРТ-снимки мозга, данные анализа крови и генетическую информацию участников. С помощью методов машинного обучения учёные рассчитали «возраст мозга» более чем у 21 тысячи человек, используя 1079 показателей нейровизуализации, а затем сравнили полученные данные с реальным возрастом участников.

Разница между биологическим и хронологическим возрастом мозга позволила оценить скорость его старения. Анализ выявил девять метаболитов, которые были связаны с более быстрыми возрастными изменениями. Наиболее выраженная связь была обнаружена у глюкозы.

Участники с повышенным уровнем сахара в крови чаще имели меньший объём серого вещества в различных областях мозга, более низкие показатели когнитивных функций и повышенный риск развития ряда заболеваний, включая деменцию, болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, болезнь Паркинсона, инсульт, депрессию и тревожные расстройства.

Дополнительный генетический анализ показал, что выявленная связь между уровнем глюкозы и старением мозга может иметь причинный характер, а не быть случайным совпадением.

Авторы исследования считают, что обмен глюкозы может быть одним из факторов, на которые возможно воздействовать для сохранения здоровья мозга. Контроль уровня сахара в крови, по их мнению, может стать одним из направлений профилактики возрастных нарушений.