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Кинокритик Василий Степанов вошёл в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота»

Кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов стал членом жюри основного международного конкурса и спикером мастер-класса по истории отечественного кино на VII Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Изображение предоставили организаторы

Василий Степанов окончил филологический факультет СПбГУ (финно-угорское отделение). Начинал карьеру редактором раздела кино в журнале «Time Out Петербург», с 2006 года работает в издательстве «Сеанс». В 2020 году возглавил журнал, став его главным редактором.

Он является автором публикаций в ведущих российских и зарубежных изданиях, среди которых «Афиша», Empire, Variety, «Коммерсантъ Weekend» и «Русский репортёр». Автор и составитель книг о кино, куратор кинофестивалей и исследователь современного кинематографа.

Также кинокритик является лауреатом премии имени М. Левитина гильдии киноведов и кинокритиков России (2007), редактором-составителем сборника «Бергман» (2019), соавтором книги «Скринлайф: в поисках нового языка кино» (2021), составителем книги о режиссёре Рустаме Хамдамове и других изданий серии «Сеанс. Лица» и куратором первого международного кинофестиваля «Пример интонации» (2023).

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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