Опубликована программа фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах»

17:35, 08 июля 2026, ПАИ

Фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» пройдёт в Псковской области с 9 по 12 июля. Мероприятия состоятся на территории Пушкинского заповедника, у дома-музея писателя Сергея Довлатова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ









В программе – драматические, музыкальные, анимационные и аудиоспектакли. Некоторые из них подготовлены специально для фестиваля, другие обычно играются на стационарных площадках, но в Псковской области будут показаны на открытой сцене в декорациях Пушкинских Гор.

Также запланированы творческие встречи, дискуссионные круглые столы и мастер-классы. Всего за четыре дня можно успеть побывать более чем на 30 творческих мероприятиях.

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Откроет фестиваль спектакль авторского театра Аиды Хорошевой («Хулиганского Ах Театра») «Красный платок». Представление начнётся 9 июля в 18:00 и расскажет зрителям историю любви писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса и его избранницы Марины Малич.

Фестиваль проводится с 2014 года. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.