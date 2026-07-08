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Общество

Опубликована программа фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах»

Фестиваль «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» пройдёт в Псковской области с 9 по 12 июля. Мероприятия состоятся на территории Пушкинского заповедника, у дома-музея писателя Сергея Довлатова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Дом-музей Довлатова в Пушкинских Горах
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ

В программе – драматические, музыкальные, анимационные и аудиоспектакли. Некоторые из них подготовлены специально для фестиваля, другие обычно играются на стационарных площадках, но в Псковской области будут показаны на открытой сцене в декорациях Пушкинских Гор.

Также запланированы творческие встречи, дискуссионные круглые столы и мастер-классы. Всего за четыре дня можно успеть побывать более чем на 30 творческих мероприятиях.

Программа фестиваля. Изображение из группы фестиваля

Откроет фестиваль спектакль авторского театра Аиды Хорошевой («Хулиганского Ах Театра») «Красный платок». Представление начнётся 9 июля в 18:00 и расскажет зрителям историю любви писателя, поэта и драматурга Даниила Хармса и его избранницы Марины Малич.

Фестиваль проводится с 2014 года. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

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