Получить подъёмные смогут врачи и педагоги из недружественных стран при переезде в Псковскую область

16:57, 19 июня 2026, ПАИ

Врачи и педагоги, переехавшие в Псковскую область из недружественных стран, смогут получить единовременную выплату на обустройство в размере 100 тысяч рублей, а также компенсацию подтверждённых расходов на переезд в сумме до 355 тысяч рублей. Соответствующие изменения в региональную госпрограмму одобрили депутаты Законодательного Собрания Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Новые меры поддержки разработаны в продолжение реализации указов президента о поддержке переселения специалистов, представляющих интерес для страны, и граждан, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Как отметил глава региона, порядок трудоустройства учителей из других стран требует подтверждения образования, а врачам необходимо пройти обучение для аккредитации – это дополнительные траты и отсутствие дохода в течение нескольких месяцев.

Компенсация предусмотрена на уплату госпошлины за признание иностранного образования, квалификации, учёных степеней и званий; на обучение при прохождении аккредитации для приобретения права на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в России; на прохождение необходимого медицинского освидетельствования, оплату услуг по переводу документов, госпошлин, консульского сбора и расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус; на проживание в течение первых шести месяцев.

Средства на поддержку первых десяти специалистов уже заложены в бюджет. В случае необходимости сумма будет скорректирована.

Губернатор поблагодарил депутатов за поддержку решений и отметил, что новые меры помогут привлекать квалифицированных специалистов в систему здравоохранения и образования региона.