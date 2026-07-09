Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Благоустройство двух общественных территорий завершили в Невельском районе

Благоустройство двух общественных территорий завершили в Невельском районе. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил глава округа Олег Майоров в официальном канале на платформе MAX.

  • Благоустройство двух общественных территорий завершено в Невельском районе
    Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX
  • Благоустройство двух общественных территорий завершено в Невельском районе
    Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX
  • Благоустройство двух общественных территорий завершено в Невельском районе
    Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX

На благоустройство было направлено более 5,4 млн рублей, сейчас объекты находятся на стадии приёмки, но уже доступны для жителей, отметил глава округа.

Первое пространство включает сразу две локации: пешеходную зону вдоль улицы Карла Либкнехта, где полностью обновили дорожку, уложив современное покрытие из брусчатки, и территорию старого фонтана в городском парке. Там для детей и взрослых смонтировали качели, установили новые скамейки и урны.

Также благоустроена детская площадка на улице Карла Либкнехта. На площадке уложили современную резиновую плитку и установили новое уличное спортивное оборудование для любителей здорового образа жизни и тренировок на свежем воздухе.

Глава округа отметил, что эти проекты являются примером того, как совместные усилия меняют город, делая его более красивым, удобным и современным.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июля 2026

Вопросы сохранения и популяризации объектов всемирного наследия обсудили в Пскове
09 июля 2026

Дети пострадали в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
09 июля 2026

Новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе» проведут в «Михайловском»
09 июля 2026

О Международном кинофестивале «Западные ворота» поговорили в программе «Минкульт». Главное
09 июля 2026

Повара псковских колоний устроили кулинарный поединок
09 июля 2026

Дорожки, тренажёры и видеонаблюдение: Корытовский лесопарк в Пскове планируют благоустроить к концу лета
09 июля 2026

Эксперт предупредил о новой схеме сбора данных через фальшивую отписку от спама
09 июля 2026

Все виды пенсий повысят в России в 2027 году

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...