Благоустройство двух общественных территорий завершили в Невельском районе

13:25, 09 июля 2026, ПАИ

Благоустройство двух общественных территорий завершили в Невельском районе. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил глава округа Олег Майоров в официальном канале на платформе MAX.



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX



Фото: из канала Олега Майорова в мессенджере MAX





На благоустройство было направлено более 5,4 млн рублей, сейчас объекты находятся на стадии приёмки, но уже доступны для жителей, отметил глава округа.

Первое пространство включает сразу две локации: пешеходную зону вдоль улицы Карла Либкнехта, где полностью обновили дорожку, уложив современное покрытие из брусчатки, и территорию старого фонтана в городском парке. Там для детей и взрослых смонтировали качели, установили новые скамейки и урны.

Также благоустроена детская площадка на улице Карла Либкнехта. На площадке уложили современную резиновую плитку и установили новое уличное спортивное оборудование для любителей здорового образа жизни и тренировок на свежем воздухе.

Глава округа отметил, что эти проекты являются примером того, как совместные усилия меняют город, делая его более красивым, удобным и современным.