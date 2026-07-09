Качество капремонта великолукского детсада проверили депутаты «Единой России»

13:41, 09 июля 2026, ПАИ

В рамках партийного контроля члены партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков и Константин Максимов проверили завершение капитального ремонта в детском саду № 5 на улице Некрасова, сообщают «Луки-ньюс».

«Ремонт выполнен в полном объеме, хотя мы помним, что были объективные причины, которые отложили сроки выполнения этих работ. Но сегодня впечатление самое приятное. И подрядчик порадовал качеством выполненных в срок работ. Я помню этот сад в несколько ином виде, поскольку мой сын являлся воспитанником этого детского сада. Конечно, это небо и земля. Выполнены работы качественно, эстетично. Это немаловажно, когда приятно заходить в корпус учебного заведения», – сказал Дмитрий Белюков и добавил, что в ближайшее время закончат и благоустройство территории вокруг сада, к началу учебного года детский сад будет полностью готов принять детей.

Напомним, что капитальный ремонт в этом дошкольном образовательном учреждении провели благодаря национальному проекту «Семья». В детском саду заменили все коммуникации и инженерные системы, окна и двери, отремонтировали пищеблок и прачечную, полностью обновили групповые, спальные и административные помещения, оборудовали пандус для инвалидов и маломобильных групп населения. Часть работ финансировалась из городского бюджета. Муниципальными средствами будет оплачено асфальтирование въезда и дороги вокруг детского сада.