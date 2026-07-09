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Мошенники создают боты-имитаторы госсервисов: как распознать обман

Мошенники создают фальшивые боты, имитирующие государственные сервисы, и требуют оплату внутри мессенджеров, сообщил РИАМО специалист по защите данных в интернете Валерий Зыкин.

Фото: ПАИ

Эксперт отметил, что отличить официальный бот от фейка можно по простому правилу: настоящие госорганы не принимают оплату в мессенджере и не просят код из СМС, номер карты, CVV или пароль.

По словам Зыкина, фейковые боты копируют логотипы, стиль общения и создают иллюзию официального сервиса. Затем жертве предлагается перевести средства за некую услугу либо ввести платёжные реквизиты. За счёт автоматизации процесса аферисты способны единовременно атаковать тысячи абонентов, что придаёт подобным схемам массовый характер и удешевляет их реализацию.

Настоящие госорганы для проведения транзакций используют исключительно официальные веб-сайты и государственные платёжные системы. Ссылку на бота можно брать только с портала конкретного ведомства, подчеркнул эксперт.

«Проверить канал или бота на адекватность помогает несколько признаков. Смотрите на дату создания и историю публикаций: свежий канал без прошлого – тревожный сигнал. Проверяйте число подписчиков и живые ли комментарии, ищите официальную отметку верификации, сверяйте название по буквам, ведь мошенники подменяют символы», – отметил Зыкин.

Он обратил внимание, что спешка, давление, сокращённые ссылки и обещания «быстро и дёшево» почти всегда указывают на обман.

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