Нежаркое лето. Экономический обзор Псковской области: ключевые события июня 2026 года

13:40, 09 июля 2026, ПАИ

Июнь Псковская область провела на трёх больших «сценах» сразу: в Петербурге, где делегация во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работала на ПМЭФ; в Минске, где региональные предприниматели продвигали область на крупнейшей отраслевой площадке; и в ОЭЗ «Моглино», где строится очередной завод и готовится к запуску новый резидент. Псковская область продолжает терпеливо наращивать собственные доходы, ищет новые рынки сбыта и учится жить всё более «за свой счёт».

Большая экономика: скрытые угрозы

Июнь для российской экономики начался с парада бодрых цифр и закончился резким разворотом сразу на нескольких направлениях. С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге прошёл XXIX Петербургский международный экономический форум, собравший бизнес из 130 стран мира. На пленарном заседании 5 июня президент Владимир Путин констатировал: «Никаких угроз для российской экономики ни сейчас, ни в ближайшей перспективе» не существует, а нынешнее охлаждение экономики – сознательный выбор ради её здоровья. Он привёл цифры: уровень бедности снизился до 6,7% (цель на 2030 год была скромнее – 7%), инвестиции за 2021–2024 годы выросли на 38% в реальном выражении, а безработица в 2,2% – «один из самых низких показателей в мире», для сравнения в США – 4,2%, в Евросоюзе – 5,9%.

19 июня Банк России в девятый раз подряд снизил ключевую ставку – но крайне осторожно, всего на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых, хотя рынок ждал полпроцента. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила сдержанность прямо: «Проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования». Отдельно она предупредила о топливном факторе: «На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время».

К 22 июня годовая инфляция подросла до 5,85% (исходя из данных Росстата). Цены в Псковской области в мае 2026 года, по данным Росстата, снизились на 0,17% к апрелю. Годовая инфляция замедлилась и составила 5,46%. Это выше, чем в целом по стране (5,31%).

Месяц, начавшийся с курса 71,55 рубля за доллар, завершился котировкой 77,75 рубля 30 июня – это худший месяц для рубля с декабря 2022 года, доллар прибавил 10,2%, а юань – 10,8%. Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ признавал, что крепкий рубль «не совсем комфортен» для экспортёров.

Для регионов вроде Псковской области, где промышленный рост тесно завязан на инвестиционный климат и стоимость заёмных денег, июньская картина сложилась двусмысленно: ставка ЦБ продолжила снижаться, но неуверенно.

Псковская делегация на ПМЭФ

С 3 по 6 июня 2026 года Псковская область, как и весь российский деловой мир, была сосредоточена на Санкт-Петербурге, где проходил XXIX Петербургский международный экономический форум. Делегацию региона возглавил губернатор Михаил Ведерников.

Уже в «нулевой» день форума, 3 июня, Фонд инвестиционного развития Псковской области подписал соглашения о сотрудничестве с корпорациями развития Москвы, а также Херсонской, Саратовской и Рязанской областей. На следующий день, 4 июня, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Михаил Ведерников подписали соглашение о распространении на Псковскую область программы «Единая карта петербуржца» – региональная версия получит название «ЕКП «Псковская»»: карта объединит платёжную, транспортную и социальную функции, а эмиссия для псковичей стартует 1 сентября 2026 года.

5 июня глава региона провёл отдельную встречу с руководством банка «Россия» – партнёром, который с 2024 года участвует в работе инвестиционного совета области и экспертного совета ОЭЗ «Моглино», а его представитель к этому моменту уже поучаствовал в экспертизе 60 региональных инвестиционных проектов.

Для Псковской области содержательным итогом ПМЭФ стала системная работа по нескольким направлениям: цифровизация социальных сервисов через карту петербуржца, укрепление банковского партнёрства для финансирования инвестпроектов и сверка планов с коллегами из других регионов – именно на этой форумной площадке 5 июня губернатор впервые в июне озвучил обновлённую статистику по ОЭЗ «Моглино».

Важный момент. Предметом предварительных договоренностей на полях ПМЭФ стали встречи, контакты и обмен мнениями, которые в перспективе должны привести к уже формализации договоренностей. Так, например, следствием таких контактов стало подписание 7 июля соглашения о взаимодействии между правительством Псковской области и федеральным Центром поддержки инжиниринга и инноваций. Подписи под документами поставили губернатор Михаил Ведерников и директор центра Павел Дворниченко.

ОЭЗ «Моглино»: месяц консолидации

Для особой экономической зоны «Моглино» июнь 2026 года оказался не месяцем громких соглашений, а периодом сверки часов и представления уже достигнутого федеральным аудиториям. На полях ПМЭФ Михаил Ведерников в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщил актуализированную статистику зоны: 15 резидентов с общим планируемым объёмом инвестиций 36 млрд рублей, из которых фактически уже вложено порядка 24 млрд рублей, и 735 созданных рабочих мест. Губернатор подчеркнул философию текущего момента: «При нынешних макроэкономических ставках и общем охлаждении рынка власти рассчитывают не на резкие скачки, а на сдержанный и стабильный рост показателей», добавив, что основной вклад в региональную инвестиционную динамику сейчас дают обрабатывающие производства, энергетика, транспортно-логистический сектор, строительство и сельское хозяйство.

Флагманский проект зоны – завод «Титан-Полимер» продолжает строительство второй очереди. Завершался монтаж котельной новой производственной площадки, работы по созданию инфраструктуры шли полным ходом. В июне на площадку поступило около 260 единиц систем автоматизации и электроприводов.

Завершился месяц для «Моглино» представительским выездом: с 23 по 26 июня делегация региона во главе с заместителем губернатора Нинель Салагаевой, включая генерального директора ОЭЗ Павла Соболя, приняла участие в выездной стажировке Минпромторга России «Федеральная практика» для Северо-Западного федерального округа в Ленинградской области. По итогам стажировки Соболь отметил, что «для нас участие в стажировке – возможность не только ознакомиться с лучшими практиками и федеральными мерами поддержки, но и представить потенциал Псковской области на федеральном уровне. Мы видим, что интерес к площадке со стороны инвесторов и партнёров растёт, а динамика развития зоны подтверждает её статус как одного из ключевых промышленных хабов СЗФО».

Отметим, что на стажировке Минпромторга в Ленинградской области Фонд инвестиционного развития поделился успешным опытом региона в выстраивании кооперационных цепочек в рамках импортозамещения – от локальных поставщиков до конечного производителя. Представители фонда презентовали каталог предприятий Псковской области.

Дни регионов в Минске: полезное и вкусное представительство

На международной сцене Псковская область провела один из самых заметных выездов года. С 25 по 27 июня в Минске и Минской области прошёл XIII Форум регионов Беларуси и России под темой «Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России».

На выставке-ярмарке в Минском международном выставочном центре BELEXPO псковский стенд, организованный при участии Фонда инвестиционного развития региона и Центра поддержки экспорта, представили четырнадцать предприятий. Среди них кондитерский дом «Себежанка», хлебокомбинат «Псковский каравай», швейная фабрика «Русслана», «Красное знамя», семейная сыроварня «Сыры Сергея Сального», ферма экзотических деликатесов «Эскарго Д'ор», молодёжный бренд «8мерч» и другие. «Российская газета» в репортаже об итогах форума отдельно выделила экспозицию региона: «Расположившаяся рядом Псковская область удивляла продукцией из дикорастущей виноградной улитки, натуральными напитками из разных ягод и необычными сырами».

Кульминацией для псковской делегации стал визит на стенд 26 июня председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко вместе со статс-секретарём – заместителем министра промышленности и торговли РФ Романом Чекушовым и председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником. Спикера верхней палаты российского парламента угостили себежским пряником с сыром.

Директор кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова позже рассказала в эфире радиомарафона «Наше. Псковское» на «Серебряном дожде» в Пскове об этом эпизоде: «У нас даже был эксперимент с нашим сыроваром Сергеем Сальным: мы сделали пряник с сыром брюност в качестве начинки. Им нам удалось угостить Валентину Ивановну Матвиенко. Спикеру Совета Федерации пряник очень понравился».

Она добавила и о конкурентных предложениях, поступавших псковским производителям на форуме: «Нам даже поступили предложения по расширению бизнеса. Нас уже переманивали и в Москву, и в Петербург, и в Калининград, но мы остаёмся верны Псковской области».

Главным официальным итогом визита для региона стало подписание 31-го по счёту соглашения о приграничном сотрудничестве – на этот раз между Островским муниципальным округом Псковской области и Глубокским районом Витебской области Беларуси. Губернатор Ведерников прокомментировал это в MAX 27 июня: «Уверен, что наше взаимодействие будет только усиливаться – общие проекты и дружба народов дают реальный результат», уточнив, что сейчас с белорусскими партнёрами сотрудничают уже 17 муниципалитетов области.

На уровне отдельных компаний форум принёс конкретную пользу: представитель мясокомбината «Красное знамя» Наталья Орловская рассказала, что переговоры в Минске «должны привести к тому, что продукция «Красного знамени» будет представлена на белорусском рынке», а швейная фабрика «Русслана» заключила соглашение о партнёрстве с несколькими белорусскими компаниями, заинтересовавшимися текстильным мерчем с вышитыми васильками.

Для Псковской области, ещё в мае получившей от главы администрации президента Беларуси Дмитрия Крутого прогноз товарооборота в 200 млн долларов на 2026 год и цель в полмиллиарда долларов на следующую трёхлетку, минский форум стал очередным звеном в системной работе региональных властей на белорусском направлении.

Поддержка МСП и инвестиций: усиление инструментария

Региональная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в июне работала в стандартном плотном ритме.

В июне состоялось важное событие, которое оказалось мало замеченным. Региональный фонд развития промышленности получил дополнительную докапитализацию в 45 млн рублей. На текущий год капитализация фонда составляет 245 млн рублей. А общий свободный лимит денежных средств для заявок составляет более 300 млн рублей. «Поэтому мы ожидаем поступления заявок от производителей для льготного заемного финансирования, под ставку 5% годовых, на модернизацию имеющегося промышленного оборудования либо на приобретение нового», – отметила руководитель фонда Екатерина Ершова.

В июне Фонд инвестиционного развития Псковской области принял участие в IX Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие – 2026» в Ростове-на-Дону, где регион представил три проекта: объект всемирного наследия ЮНЕСКО – церковь Николы со Усохи, манеж усадьбы Строгановых в деревне Волышово и иммерсивный аудиоспектакль «Голоса усадьбы» (Волышово). Все проекты удостоены наград фестиваля. Важно отметить, что проекты, связанные с усадьбой Волышово, находятся на сопровождении Фонда инвестразвития.

Центр «Мой бизнес» Псковской области выступил оператором сразу нескольких кампаний федерального масштаба. Главным событием стал региональный этап программы поддержки женского предпринимательства «Мама-предприниматель»: приём заявок был открыт до 26 июня, а очная тренинговая часть прошла с 29 июня по 7 июля. Динамика показала неожиданный всплеск интереса: если на 15 июня было подано 15 заявок, то к моменту закрытия приёма их число превысило 30, то есть удвоилось всего за десять дней. Среди участниц – предпринимательница Людмила Иванова, развивающая бренд домашних заготовок «Деревенский разносол»: об истории её бизнеса Псковское агентство информации написало 26 июня как о показательном примере того, для кого создавалась программа.

Параллельно центр развивал поддержку креативных индустрий. 9 июня в представительстве правительства Псковской области в Москве прошла рабочая встреча губернатора Михаила Ведерникова с президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш. На встрече прозвучала внушительная цифра: в реестре субъектов МСП региона 1232 предприятия имеют коды деятельности, относящиеся к креативным индустриям.

Июнь также стал месяцем сразу нескольких дедлайнов и структурных изменений. Приём заявок на Всероссийский конкурс растущих брендов «Знай наших» был продлён до 25 июня – по стране в итоге подали более 21 тысячи заявок по 33 номинациям. Цифровая платформа «Мой экспорт», через которую экспортно ориентированные компании региона получали услуги в режиме «одного окна», в июне была интегрирована в единую федеральную систему «Госуслуги ВЭД» – на платформе уже зарегистрированы 160 организаций региона и доступно более 660 услуг.

Реперные точки: от сокращения госдолга до АПК

В июне губернатор Михаил Ведерников принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Комментируя решение президента об отсрочке погашения трети долга регионов по бюджетным кредитам, Ведерников написал в MAX: «Это даст субъектам РФ больше гибкости и позволит направить средства на приоритетные задачи, например на поддержку участников СВО, на модернизацию ЖКХ и так далее». Уже 3 июля Правительство России распоряжением №1726-р списало долговое обязательство по бюджетным кредитам для 17 регионов, включая Псковскую область.

В тот же день на XXXII конференции регионального отделения «Единой России» губернатор привёл обновлённые цифры: отношение госдолга к собственным доходам региона снижено с 102% до 42%. А накануне, 28 июня, на съезде «Единой России» в Москве Ведерников назвал более масштабную сумму – за последние пять лет в инфраструктуру области по различным программам вложено 275 млрд рублей, что сопоставимо с десятью годовыми бюджетами области уровня 2017 года.

Аграрный блок экономики региона в июне прошёл сразу через несколько сюжетов – от рутинной агротехники до корпоративной драмы. К 19 июня, по данным на конец месяца, весенняя посевная кампания вышла на финишную прямую: засеяно 43,6 тыс. гектаров, или 99% от плана. Структура посевов заметно сместилась в пользу рентабельности: яровой рапс занял 15,6 тыс. гектаров, 173% от плана, почти двукратный рост, отражающий растущий спрос на масличные культуры, тогда как зерновые и зернобобовые остались на уровне 69% плана.

Экспортная статистика подтвердила, что аграрный сектор области продолжает искать себя за пределами закрытого европейского рынка. По данным Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на 10 июня, с начала года из региона проконтролировано на экспорт 838 партий животноводческой продукции объёмом 21 тыс. тонн – на 19% больше, чем годом ранее; свинина и субпродукты по-прежнему уходят в Китай, Вьетнам, Гонконг, Азербайджан, Сербию, Грузию, а география расширилась за счёт Филиппин.

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Июнь 2026 года сложился в Псковской области в три параллельно развивающиеся сюжетные линии. Первая – федеральная витрина: ПМЭФ в Петербурге и форум в Минске, где регион представлял себя перед крупнейшими международными аудиториями, собирая соглашения, комплименты и новые контакты для местных производителей. Вторая – тихая индустриальная работа в «Моглино»: с уверенным продвижением уже начатых проектов. Третья – низовая экономика малого бизнеса и социальной сферы: гонка заявок на «Мама-предприниматель», реестр креативных индустрий.

Все три линии объединяет одна и та же зависимость от федерального контекста. Ключевая ставка ЦБ продолжает снижаться, но осторожно; рубль резко ослаб в конце месяца; бюджетный дефицит федерального центра растёт быстрее плана; начался бензиновый кризис. Для региона это означает необходимость двигаться дальше по уже выбранной траектории – наращивать несырьевой экспорт на закрытых для Европы направлениях, развивать промышленную кооперацию с Беларусью, поддерживать малый бизнес адресными микрозаймами – но делать это с оглядкой на все еще непредсказуемую макроэкономическую погоду.

«Экономический обзор Псковской области: ключевые события» – проект Псковского агентства информации. Объём происходящего в сфере региональной экономики постоянно растёт, число активных акторов бизнес-процессов увеличивается. Считаем важным и полезным отслеживать и фиксировать ключевые моменты экономического развития региона. Обзоры будут выходить ежемесячно. Для их подготовки привлекаются эксперты из предпринимательского сообщества, профильных органов власти, депутатского корпуса, институций по поддержке развития бизнеса и привлечению инвестиций.

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