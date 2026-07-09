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Общество

ЕР проведёт в Псковской области тематическую неделю приёмов по защите трудовых прав

С 13 по 17 июля в Псковской области пройдет тематическая неделя приемов граждан партии «Единая Россия». Мероприятия будут посвящены защите прав граждан в трудовой сфере, сообщили ПАИ в региональном отделении партии.

График приемов в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пскове по адресу: улица Гоголя, 9.

13 июля с 10:00 до 12:00 прием проведут специалисты Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Вопросы: реализация прав граждан в сфере ОМС, качество и доступность медицинской помощи.

14 июля с 10:00 до 12:00 прием проведет уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

15 июля с 10:00 до 12:00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов, с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

16 июля с 10:00 до 12:00 прием проведут представители Ассоциации юристов России, с 14:00 до 17:00 – депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Тематические приемы пройдут не только в областном центре. Мероприятия пройдут на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в Великих Луках, а также в муниципалитетах Псковской области.

Обратиться можно как лично, так и в режиме «горячей линии» по телефону. Предварительная запись и обращения по «горячей линии» 8 (8112) 66-25-12.

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