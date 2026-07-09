Все виды пенсий повысят в России в 2027 году

17:04, 09 июля 2026, ПАИ

Все виды пенсий в России будут повышены в 2027 году, однако окончательные размеры индексации определят ближе к концу года с учётом экономической ситуации. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, повышение коснётся страховых, социальных, накопительных и военных пенсий, а также перерасчёта выплат для работающих пенсионеров.

Как отметила Иванова-Швец, в 2027 году механизм индексации страховых пенсий по старости может измениться. Вместо традиционного повышения с 1 января предусмотрены два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля.

При этом порядок индексации социальных пенсий останется прежним: их планируется повысить с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчёт доплат для отдельных категорий пенсионеров, в том числе бывших шахтёров и лётчиков.

С 1 августа 2027 года запланирован ежегодный перерасчет выплат работающим пенсионерам и увеличение накопительных пенсий. В октябре также предусмотрена плановая индексация пенсий военнослужащих.

Эксперт подчеркнула, что итоговый размер повышения для каждого вида пенсий будет определён после оценки экономической ситуации в стране ближе к концу 2026 года.