Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сотрудники псковской почты вошли в число призёров на конкурсе профмастерства в Санкт-Петербурге

Накануне Дня российской почты в Санкт-Петербурге прошёл межрегиональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший в профессии». Соревнование объединило 60 профессионалов из 16 регионов страны по пяти ключевым профессиям: водители, сортировщики, почтальоны, операторы и начальники отделений, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Фото: УФПС Псковской области

Состязания одновременно проходили на трёх площадках. Водители показывали свои знания на площадке автобазы. В теоретической части отвечали на вопросы о правилах дорожного движения, на практике демонстрировали фигурное вождение и замену колеса. Победу одержал Алексей Лавров из УФПС Санкт-Петербурга и ЛО. Призерами стали Максим Михайлов (УФПС Псковской области) и Максим Левицкий (УФПС Смоленской области).

Операторы, почтальоны и начальники отделений показывали знания почтовой теории и практических навыков работы на базе исторического парка «Россия – Моя история». Среди начальников лучшей стала Полина Чижова из УФПС Вологодской области, на втором месте Виолетта Писклова (УФПС Тверской области), на третьем – Наталья Резник (УФПС Псковской области).

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июля 2026

Участок дублёра Крестовского шоссе в Пскове перекроют с 13 июля
09 июля 2026

Вопросы сохранения и популяризации объектов всемирного наследия обсудили в Пскове
09 июля 2026

Дети пострадали в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
09 июля 2026

Новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе» проведут в «Михайловском»
09 июля 2026

О Международном кинофестивале «Западные ворота» поговорили в программе «Минкульт». Главное
09 июля 2026

Повара псковских колоний устроили кулинарный поединок
09 июля 2026

Дорожки, тренажёры и видеонаблюдение: Корытовский лесопарк в Пскове планируют благоустроить к концу лета
09 июля 2026

Эксперт предупредил о новой схеме сбора данных через фальшивую отписку от спама

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...