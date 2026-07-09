Сотрудники псковской почты вошли в число призёров на конкурсе профмастерства в Санкт-Петербурге

16:55, 09 июля 2026, ПАИ

Накануне Дня российской почты в Санкт-Петербурге прошёл межрегиональный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший в профессии». Соревнование объединило 60 профессионалов из 16 регионов страны по пяти ключевым профессиям: водители, сортировщики, почтальоны, операторы и начальники отделений, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Состязания одновременно проходили на трёх площадках. Водители показывали свои знания на площадке автобазы. В теоретической части отвечали на вопросы о правилах дорожного движения, на практике демонстрировали фигурное вождение и замену колеса. Победу одержал Алексей Лавров из УФПС Санкт-Петербурга и ЛО. Призерами стали Максим Михайлов (УФПС Псковской области) и Максим Левицкий (УФПС Смоленской области).

Операторы, почтальоны и начальники отделений показывали знания почтовой теории и практических навыков работы на базе исторического парка «Россия – Моя история». Среди начальников лучшей стала Полина Чижова из УФПС Вологодской области, на втором месте Виолетта Писклова (УФПС Тверской области), на третьем – Наталья Резник (УФПС Псковской области).