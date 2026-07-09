Эксперт предупредил о новой схеме сбора данных через фальшивую отписку от спама

17:24, 09 июля 2026, ПАИ

Мошенники начали маскировать фишинговые ссылки под кнопку «отписаться» в электронных письмах, сообщил «Газете.ru» руководитель отдела технической поддержки продаж российской компании – разработчика средств кибербезопасности UDV Group Денис Назаренко.

Злоумышленники играют на усталости пользователей от спама – человек нажимает «отписаться» почти автоматически, отметил эксперт. По его словам, такие ссылки ведут на вредоносные ресурсы: одни собирают личные данные пользователя, другие распространяют вредоносное ПО и запрашивают логины и пароли от корпоративных аккаунтов.

Назаренко обратил внимание, что визуально такие письма стали качественнее – после широкого применения ИИ фишинговые сообщения реже выглядят как грубая подделка с очевидными ошибками и странной вёрсткой. Однако признаки остаются: письмо может выглядеть правдоподобно, но ошибаться в деталях – например в городе, компании, теме подписки или услуге, которой человек не пользовался.

Эксперт предупредил, что переход по ссылке не всегда сразу опасен – иногда мошенники просто проверяют активность адреса. Риск возрастает, если пользователь вводит пароль или скачивает файл. Назаренко советует проверять адрес отправителя и домен ссылки, а при подозрениях закрывать страницу.