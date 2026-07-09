Произведения европейских композиторов исполнят на органе и кларнете в Печорах

16:30, 09 июля 2026, ПАИ

Два концерта органной и ансамблевой музыки состоятся в ближайшие выходные в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Перед слушателями выступят музыканты из Санкт-Петербурга Михаил Мищенко (орган) и Никита Стрелков (кларнет), сообщили ПАИ организаторы.

Первый концерт пройдет 11 июля в 16:30. В программу вошли Соната для органа Эдгара Тинеля, произведение Allegro inquieto Хокана Ларссона из триптиха «Вестник золотого замка» для кларнета и органа, импровизация Тинеля, Пассакалья Ингве Шёльда из Sinfonia da chiesa, две хоральные прелюдии Яна Куцира — «Иисус, моя отрада» и «Бог небес и земли», Прелюдия и фуга № 4 Хенка Бадингса, медитация Ehre sei Gott Бернхарда Зибера для кларнета и органа, а также произведение Рейнальдо Ана «К Хлое» в переложении для кларнета и органа.

Вторая программа прозвучит 12 июля в 16:00. Гости услышат композицию Хенка Бадингса «Утро наступило» (интродукция, хорал и финал на гэльскую мелодию), цикл Тео Вегмана «Три поэмы» для органа и кларнета, хоральные вариации Артура Каппа «Из бездны бед к Тебе взываю», его же Andante molto для кларнета и органа, две хоральные прелюдии Хьюберта Пэрри, Рапсодию № 3 Бернарда Уэйна Сандерса «К мудрости сердце склони», «Танец солнца» Боба Чилкотта и шведскую народную песню Om sommaren sköna («Чудесным летом») в обработке для кларнета и органа.

Слушателей ждут в Печорах по адресу: улица Гагарина, 12а.