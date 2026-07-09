Алексей Дунаевский: В программе кинофестиваля «Западные ворота» много фильмов, прокат которых стартует в Пскове

16:33, 09 июля 2026, ПАИ

Как проходит подготовка к VII Международному кинофестивалю «Западные ворота», который состоится в Пскове с 23 по 26 июля, рассказал кинокритик, журналист, киновед, программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июля.

«Я подхожу к фестивалю с праздничным настроением. Подготовка у меня началась 1 января и ни на день не заканчивалась. Пора уже показать дело рук своих псковичам и гостям города. Благо есть что показывать. У нас, как всегда, 15 секций фестиваля. На данный момент 114 фильмов, но я не удивлюсь, если их станет ещё больше», – отметил Алексей Дунаевский.

Он добавил, что цифра семь – счастливое число и каждый год фестиваль поднимает планку, усиливает кино и достижения кинематографа.

«У нас есть очень много картин, которые стартуют на Псковском кинофестивале. Главный ориентир – оказаться успешными и чтобы зрители оказались счастливыми», – подчеркнул гость студии.

Напомним, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.