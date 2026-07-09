Французский фильм – лауреат Канн впервые покажут на «Западных воротах» в Пскове

16:51, 09 июля 2026, ПАИ

Фильм из Франции впервые покажут на VII Международном фестивале «Западные ворота», который пройдёт в Пскове с 23 по 26 июля. Об этом рассказал кинокритик, журналист, киновед, программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июля.

«Я ещё не посчитал, сколько картин я посмотрел при подготовке к фестивалю. Но могу сказать, что только перечень этих картин занимает 31 лист А4. Я занимаюсь составлением программ для различных фестивалей более 35 лет и не беру фильмы, которые могли бы составить количество, но ухудшить качество. Фильм из России я отбирал из множества претендентов. Пока не буду говорить ни его название, ни имя режиссёра», – отметил Алексей Дунаевский.

По его словам, уже не первый год идёт плодотворная и успешная работа с Индией, Китаем и Казахстаном. Фильмы из этих стран будут на фестивале. Также можно будет увидеть работы из Таджикистана, Франции, Белоруссии и Германии.

«Мы договорились с французскими правообладателями о фильме, который на Каннском кинофестивале получил премию ФИПРЕССИ. Я очень рассчитываю, что Французский институт в Санкт-Петербурге хочет развивать связи с нами, с фестивалем. Сейчас разговор получился конструктивным», – добавил программный директор фестиваля.

Напомним, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.