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Культура

Критик Алексей Дунаевский: Я завидую тем, кто ещё не знаком с современным индийским кино

Кинематограф Индии почти не отличается от европейских традиций, отметил кинокритик, журналист, киновед, программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июля.

Фото: ПАИ

«Я завидую тем, кто ещё не знаком с современным индийским кинематографом, бесконечно далёким от понятия «Болливуд». То, что мы покажем в этом году на VII Международном кинофестивале «Западные ворота», как и в предыдущие годы, на «Болливуд» совершенно не похоже. Фильмы почти ничем не отличаются от европейских традиций, поэтому это будет очень удивительным и запоминающимся для тех, кто ещё не смотрел индийское кино. Те, кто следит за ним, получат ещё больше удовольствия от встречи с картиной, которую мы выбрали для конкурса», – сказал гость студии.

Кинокритик также подчеркнул, что всем нужно следить за кинематографом бывших советских республик.

«Какое-то время там не происходило бурных событий. Сейчас ситуация стабилизировалась. Но если Таджикистан что-то и выпускает, то с прицелом на победу на Пусанском международном кинофестивале, который проходит в Южной Корее, и подобных конкурсах», – заявил Алексей Дунаевский.

По его словам, фильмов в Таджикистане немного, но они качественные. Режиссёр Мухиддин Музаффар, за творчеством которого кинокритик следит особенно внимательно, – наследник того лучшего, что он мог получить от советской школы кино.

«По сути, это советский кинорежиссёр, который работает в новых исторических условиях», – заключил Алексей Дунаевский.

Напомним, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

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