Повара псковских колоний устроили кулинарный поединок

17:51, 09 июля 2026, ПАИ

Повара исправительных учреждений в Псковской области поборолись за звание лучших на конкурсе кулинарного мастерства. Состязание прошло в УФСИН России по Псковской области и было приурочено к 160-летию со дня образования службы тыла уголовно-исполнительной системы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Участниками конкурса стали работники столовых исправительных колоний № 4 и № 6. Они представили на суд жюри блюда разных категорий – от первых блюд до десертов. В конкурсное меню вошли рассольник «Ленинградский», щи, традиционный борщ, плов по-узбекски с курицей, жаркое, винегрет, салат из солёных огурцов, витаминный салат и воздушная сдоба.

Жюри оценивало не только вкус и оформление блюд, но и соблюдение санитарных норм, технологических требований, а также умение конкурсантов рационально использовать продукты.

По итогам конкурса администрации исправительных учреждений наградили победителей и участников. В УФСИН отметили, что все повара продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства, а представленные блюда отличались качеством и оригинальностью исполнения.