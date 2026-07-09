О Международном кинофестивале «Западные ворота» поговорили в программе «Минкульт». Главное

17:59, 09 июля 2026, ПАИ

Кинокритик, журналист, киновед, программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 9 июля.

Главное из эфира:

– в этом году на фестивале 15 секций, на данный момент отобрано 114 фильмов;

– организаторы договорились с французскими правообладателями о показе картины, получившей премию ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале;

– Алексей Дунаевский подчеркнул, что современные индийские фильмы, которые покажут на фестивале, «почти ничем не отличаются от европейских традиций» и не имеют ничего общего с «Болливудом»;

– в Таджикистане фильмов немного, но они качественные, с прицелом на международные фестивали. Режиссёр Мухиддин Музаффар – наследник советской школы кино, работающий в новых условиях;

– лидеры кинематографа в России – Москва, Санкт-Петербург и Якутия. Татарстан стремительно набирает обороты и приближается к тройке. Ежегодно в Абхазии создаётся 10 полнометражных игровых картин. В Башкортостане активно снимают короткометражки. Примерно 50 % региональных фильмов – сказки и этнографические ленты, остальные 50 % – понятные и близкие зрителю городские и деревенские истории;

– по словам программного директора фестиваля, главный ориентир «Западных ворот» – чтобы зрители оказались счастливыми, а показы – успешными. Премьеры некоторых фильмов будут показаны на псковской сцене;

– короткий метр в России переживает свой золотой век. Им начинают интересоваться в гораздо большей степени, чем полнометражным кино.