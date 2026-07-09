Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О Международном кинофестивале «Западные ворота» поговорили в программе «Минкульт». Главное

Кинокритик, журналист, киновед, программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 9 июля.

Главное из эфира:

– в этом году на фестивале 15 секций, на данный момент отобрано 114 фильмов;

– организаторы договорились с французскими правообладателями о показе картины, получившей премию ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале;

– Алексей Дунаевский подчеркнул, что современные индийские фильмы, которые покажут на фестивале, «почти ничем не отличаются от европейских традиций» и не имеют ничего общего с «Болливудом»;

– в Таджикистане фильмов немного, но они качественные, с прицелом на международные фестивали. Режиссёр Мухиддин Музаффар – наследник советской школы кино, работающий в новых условиях;

– лидеры кинематографа в России – Москва, Санкт-Петербург и Якутия. Татарстан стремительно набирает обороты и приближается к тройке. Ежегодно в Абхазии создаётся 10 полнометражных игровых картин. В Башкортостане активно снимают короткометражки. Примерно 50 % региональных фильмов – сказки и этнографические ленты, остальные 50 % – понятные и близкие зрителю городские и деревенские истории;

– по словам программного директора фестиваля, главный ориентир «Западных ворот» – чтобы зрители оказались счастливыми, а показы – успешными. Премьеры некоторых фильмов будут показаны на псковской сцене;

– короткий метр в России переживает свой золотой век. Им начинают интересоваться в гораздо большей степени, чем полнометражным кино.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июля 2026

Участок дублёра Крестовского шоссе в Пскове перекроют с 13 июля
09 июля 2026

Вопросы сохранения и популяризации объектов всемирного наследия обсудили в Пскове
09 июля 2026

Дети пострадали в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
09 июля 2026

Новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе» проведут в «Михайловском»
09 июля 2026

О Международном кинофестивале «Западные ворота» поговорили в программе «Минкульт». Главное
09 июля 2026

Повара псковских колоний устроили кулинарный поединок
09 июля 2026

Дорожки, тренажёры и видеонаблюдение: Корытовский лесопарк в Пскове планируют благоустроить к концу лета
09 июля 2026

Эксперт предупредил о новой схеме сбора данных через фальшивую отписку от спама

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...