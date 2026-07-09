Дорожки, тренажёры и видеонаблюдение: Корытовский лесопарк в Пскове планируют благоустроить к концу лета

17:48, 09 июля 2026, ПАИ

В Корытовском лесопарке Пскова подрядчик приступил к выполнению земляных работ. Они стартовали в конце июня и ведутся на территории, расположенной ближе к пляжу «Воздух». Об этом в эфире передачи «Место встречи» на радиостанции «Седьмое небо» сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Цель проекта – создание не просто общественного пространства, а культурно-социальной площадки для жителей и гостей города. Территорию поделят на функциональные зоны, появятся пешеходные дорожки, места для катания на велосипедах и выгула собак, установят площадки для тренажёров, современное освещение и системы видеонаблюдения.

Также оборудуют парковки и санитарную комнату. Основная задача при работах в лесной зоне – сохранение зелёных насаждений, расчистка проводится только от погибших деревьев или поросли, не имеющей ценности.

Подрядчик уже разметил территорию под пешеходные дорожки, идёт закупка материалов и оборудования. Завершить все работы по благоустройству Корытовского лесопарка планируют до конца лета 2026 года.

Финансирование проекта в размере порядка 70 млн рублей выделили из федерального бюджета по итогам победы Пскова в X Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», итоги которого подвели в августе 2025 года. Конкурс проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».