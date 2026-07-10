В Псковской области начала работать система разделения потоков автомобилей на АЗС по чётным и нечётным номерам

07:44, 10 июля 2026, ПАИ

​С 10 июля в Псковской области начала работать система разделения потоков автомобилей на АЗС по чётным и нечётным номерам. Ранее об этом сообщал губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

10 июля будет осуществляться заправка автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6, 8; затем – 11 июля – автомобилей, номера которых начинаются с 1, 3, 5, 7, 9. В дальнейшем будут чередоваться ежедневно.

Регулировать очерёдность заправки по номерам будут сами АЗС при содействии сотрудников «Дружины» и помощи волонтёров. Транзитники будут заправляться так же, как и все. Люди без автомобиля с пятилитровой канистрой могут заправиться в любой день – на них новое правило не распространяется, как и на заправку дизельным топливом.

Также в Пскове введены новые правила отпуска топлива на АЗС «Сургутнефтегаз». Бензин марки АИ‑95 и выше будет доступен для заправки круглосуточно – при условии наличия топлива на станции. Бензин АИ‑92 и дизельное топливо можно будет приобрести только с 14:00 до 00:00.