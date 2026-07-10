Участок улицы Вокзальной в Пскове закрыли для проезда
10 июля с 8:00 и до завершения работ будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Вокзальной – от улицы Декабриста Пущина до улицы Льва Толстого. На этом отрезке планируется укладка верхнего слоя асфальта, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
«Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства», – обратились к псковичам в администрации.
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