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Московские студенты приступили к раскопкам на 16-й «Вахте Памяти» в Себежском укрепрайоне

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики», базовым вузом которого является РТУ МИРЭА, начал 16-ю поисковую экспедицию в Себежском укрепрайоне Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

С 10 по 20 июля 40 студентов из РТУ МИРЭА, РАНХиГС, ГУУ и других университетов будут работать на исторической земле, где в июле 1941 года шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками.

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Себежский укрепрайон — это система оборонительных сооружений на юге Псковской области, созданная в предвоенные годы. До сих пор в лесах и полях укрепрайона поисковики находят неучтённые захоронения и останки советских воинов. За годы проведения «Вахт Памяти» студентам «Команды Арктики» и поисковому отряду «Забытый батальон» удалось поднять останки десятков бойцов и вернуть имена героям, десятилетиями считавшимся пропавшими без вести.

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

«Себежский укрепрайон — одно из ключевых направлений патриотических экспедиций «Команды Арктики», — отметил проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. — Мы ежегодно отправляем сюда студентов, чтобы они могли прикоснуться к истории и внести вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной. Это важнейшая часть нашей воспитательной работы, и мы будем поддерживать эти выезды и дальше».

В этом году участников ждёт насыщенная программа. Студенты научатся работать с различными приборами: металлоискателями и щупами, увидят, как идентифицируют находки и фиксируют результаты поисков. Помимо этого, ребята займутся благоустройством воинских захоронений и мемориалов.

«Земля Себежского укрепрайона хранит память о каждом бойце, который здесь сражался. Наша цель — помочь отряду «Забытый батальон» вернуть имена солдатам, которые долгие годы оставались в безвестности. Эта работа требует выдержки и уважения к истории, и я рада, что наши студенты с полной ответственностью подходят к этому делу», — рассказала руководитель экспедиции Владлена Михайлова, студентка РТУ МИРЭА.

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» — масштабный межвузовский проект, основанный на базе РТУ МИРЭА. Он объединяет 116 вузов из 53 регионов России с целью вовлечения молодёжи в исследовательскую и экспедиционную деятельность. На сегодняшний день участники корпуса провели более 200 экспедиций по всей стране, включая работы в Арктике, на Байкале, Алтае, Соловках, Сахалине и в других регионах России.

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